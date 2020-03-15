السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 190 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد



كوالالمبور 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبها مرتبط بتجمع أقيم في مسجد وحضره أكثر من عشرة آلاف شخص من عدة دول.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد زاد بذلك إلى 428 حالة.

وأضافت أن كل من شاركوا في الحدث وكل من يخالطونهم عن قرب سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما.

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17:48ت م

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