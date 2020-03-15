السعودية اليوم / ارتفاع إصابات كورونا في الهند إلى 107 حالات



نيودلهي 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت الهند اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 107 حالات، بزيادة 23 حالة عن اليوم السابق، بينما تشهد ولاية غربية تضم العاصمة المالية للبلاد أسوأ تفش للمرض.

وأوضحت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية اكتشاف 31 إصابة مؤكدة جديدة في ولاية مهاراشترا حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.

وأوقفت الهند معظم تأشيرات الدخول إليها وأغلقت الكثير من الحدود البرية مع الدول المجاورة في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

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17:48ت م

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