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السعودية | سفارة المملكة لدى لبنان تعلن عودة المواطنين من لبنان دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:26 مساءً, 15 مارس 2020 م

المناطق - واس

أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا ( COVID 19 ).
وتوجهت السفارة بالشكر وتقدير الجهود من شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني.

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