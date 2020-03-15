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عودة المواطنين من لبنان دون أي إصابات بكورونا

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أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا ( COVID 19 ).

وتوجهت السفارة بالشكر وتقدير الجهود من أحد شركات الطيران وقيادة الجيش اللبناني.

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