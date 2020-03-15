شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المواطنين من لبنان دون أي إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا ( COVID 19 ). وتوجهت السفارة بالشكر وتقدير الجهود من أحد شركات الطيران وقيادة الجيش اللبناني.

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