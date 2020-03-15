شكرا لقرائتكم خبر عن " التقاعد " تطلق حساب على "تويتر" لخدمة عملائها والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تطلقها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصاً منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الإستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.
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