شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 6 مواطنين ألقوا الحجارة على مركبات بطريق الحائر والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ستة مواطنين قاموا برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر وهم يستقلون مركبة بدون لوحات. صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة بدون لوحات يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر - جنوب العاصمة الرياض مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة على الطريق. فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله - من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم ستة مواطنين، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ 6 مواطنين ألقوا الحجارة على مركبات بطريق الحائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.