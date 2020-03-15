شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 3,556 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020م، من انتزاع 3,556 لغمًا منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و 345 لغمًا مضادة للدبابات و 2,634 ذخيرة غير متفجرة، و574 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 151,983 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.