- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التقاعد تدشن حساب العناية بالعملاء على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التقاعد تدشن حساب العناية بالعملاء على تويتر
متابعات الخليج 365 - الرياض
برعاية كريمة من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد بن طلال النحاس، دشنت المؤسسة حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @ PPA_Care .
وسيقوم الحساب بتلقي كافة الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عليها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قِبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع كافة التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحًا وحتى 12 ليلًا.
ويأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشنها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصًا منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الإستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة إتمام عملية التحول الرقمي الشامل فيها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التقاعد تدشن حساب العناية بالعملاء على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.