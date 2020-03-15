التقاعد تدشن حساب العناية بالعملاء على تويتر

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

برعاية كريمة من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد بن طلال النحاس، دشنت المؤسسة حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @ PPA_Care .

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وسيقوم الحساب بتلقي كافة الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عليها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قِبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع كافة التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحًا وحتى 12 ليلًا.

ويأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تدشنها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصًا منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الإستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة إتمام عملية التحول الرقمي الشامل فيها.

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