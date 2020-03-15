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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة، عن توفر عدد (55) وظيفة من الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة المستخدمين وبند الأجور في مدينة الرياض، لشغلها بكوادر سعودية (رجال/ نساء) مؤهلة عبر المسابقة الوظيفية.
ودعت "الوزارة" الراغبين في التقدم على هذه الوظائف والاطلاع على الشروط المطلوبة إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني للقوات المسلحة على الرابط (https://hr.mod.gov.sa)، والتقديم بدءاً من يوم الأربعاء القادم الموافق 23/ 7/ 1441هـ حتى يوم الخميس الموافق 24/ 7/ 1441هـ.
وزارة الدفاع
"الدفاع" تطرح وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجورفهد الغبيوي الخليج 365 2020-03-15
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة، عن توفر عدد (55) وظيفة من الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة المستخدمين وبند الأجور في مدينة الرياض، لشغلها بكوادر سعودية (رجال/ نساء) مؤهلة عبر المسابقة الوظيفية.
ودعت "الوزارة" الراغبين في التقدم على هذه الوظائف والاطلاع على الشروط المطلوبة إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني للقوات المسلحة على الرابط (https://hr.mod.gov.sa)، والتقديم بدءاً من يوم الأربعاء القادم الموافق 23/ 7/ 1441هـ حتى يوم الخميس الموافق 24/ 7/ 1441هـ.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:32 PM
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:12 PM
في الرياض والتقديم يبدأ الأربعاء ويستمر يومين
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة، عن توفر عدد (55) وظيفة من الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة المستخدمين وبند الأجور في مدينة الرياض، لشغلها بكوادر سعودية (رجال/ نساء) مؤهلة عبر المسابقة الوظيفية.
ودعت "الوزارة" الراغبين في التقدم على هذه الوظائف والاطلاع على الشروط المطلوبة إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني للقوات المسلحة على الرابط (https://hr.mod.gov.sa)، والتقديم بدءاً من يوم الأربعاء القادم الموافق 23/ 7/ 1441هـ حتى يوم الخميس الموافق 24/ 7/ 1441هـ.
، "الدفاع" تطرح وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور ،
المصدر : الخليج 365
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