، البورصة الأردنية تخفض فترة التداول إلى ساعة واحدة لمواجهة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدلت نسبة الارتفاع والانخفاض من 2.5% إلى 5%

قررت البورصة الأردنية، اليوم (الأحد)، تخفيض ساعات التداول من ساعتين إلى ساعة واحدة، كإجراء احترازي في ضوء التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت البورصة في بيان أوردته "رويترز"، أنها قررت أيضًا تعديل نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها لتصبح 2.5 بالمئة، بدلًا من 5% لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة.

وأرجعت البورصة القرارات إلى مواجهة هذه الظروف، وحالة عدم اليقين، التي سادت في السوق وطالت المستثمرين ولتخفيف آثارها.فيروس كورونا الجديد