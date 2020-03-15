، الصحة اللبنانية: عدد الإصابات بكورونا بلغ 99 إصابة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 99 إصابة.
وأشارت الوزراة في بيان اليوم إلى أنه "حتى تاريخ 15 مارس 2020م، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".
من جانبه أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا.
ونقلت مصادر إعلامية عن سومسيه اليوم، أن المصاب هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس الجاري من دون أعراض وتم عزله.
وكانت حكومة أفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك الدول، فضلاً عن منع التجمعات.
فيروس كورونا الجديد
الصحة اللبنانية: عدد الإصابات بكورونا بلغ 99 إصابةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-15
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 99 إصابة.
وأشارت الوزراة في بيان اليوم إلى أنه "حتى تاريخ 15 مارس 2020م، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".
من جانبه أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا.
ونقلت مصادر إعلامية عن سومسيه اليوم، أن المصاب هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس الجاري من دون أعراض وتم عزله.
وكانت حكومة أفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك الدول، فضلاً عن منع التجمعات.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:01 PM
تسجيل أول إصابة بالفيروس في أفريقيا الوسطى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 99 إصابة.
وأشارت الوزراة في بيان اليوم إلى أنه "حتى تاريخ 15 مارس 2020م، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".
من جانبه أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا.
ونقلت مصادر إعلامية عن سومسيه اليوم، أن المصاب هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس الجاري من دون أعراض وتم عزله.
وكانت حكومة أفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك الدول، فضلاً عن منع التجمعات.
، الصحة اللبنانية: عدد الإصابات بكورونا بلغ 99 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة اللبنانية: عدد الإصابات بكورونا بلغ 99 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.