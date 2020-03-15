محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي ارتفع إلى 1135 أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة. وقال المعهد الوطني للصحة العامة: إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.فيروس كورونا الجديد هولندا تسجل 176 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-15 أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة. وقال المعهد الوطني للصحة العامة: إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة. Advertisements 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 06:01 PM الإجمالي ارتفع إلى 1135 الإجمالي ارتفع إلى 1135 أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة. وقال المعهد الوطني للصحة العامة: إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة. ، هولندا تسجل 176 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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