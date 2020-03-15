شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ’’بن زايد’’ يوجه دعوة عاجلة لقطر .. مصيرنا واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون الطفلة ’’سحر’’ ابنة أبو حاتم نجم ’’باب الحارة’’؟؟ شاهد كيف أصبحت اليوم شابة جذابة وجمال فاتن برفقة نجمة شهيرة (صور) إذا ظهرت هذه العلامات ’’في أظافرك’’ فأنت مصاب بـ’’انسداد الشرايين وأمراض القلب’’ .. شاهد

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