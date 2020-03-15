45 ألف طالب بجامعة جازان يستفيدون من نظام التعليم الإلكتروني

تجاوز عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard بجامعة جازان 45 ألف طالب وطالبة طوال الأسبوع الماضي.

وأسهمت عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة في تأهيل أكثر من ٢٣ وحدة تعليم إلكترونيّ بكليات الجامعة، تضم أكثر من ٦٠ عضوًا يتحدثون باللغتين العربية والإنجليزية للتدريب والدعم الفني وتسهيل عمليات الاتصال والتنفيذ.

كما تضمّنت جهود العمادة، تنظيم 67 دورة تدريبية، استفاد منها 2500 عضو هيئة تدريس، ومشاركة عدد من روابط ملفات الفيديو التي أنتجتها مع وحدات الكليات للتعليم الإلكترونيّ، وإتاحتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وشملت جهود دعم التعليم الإلكتروني، توفير خط ساخن للدعم الفني للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم الفني والتدريب والشروحات ومقاطع الفيديو المتخصصة على مدار الساعة.

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كما نشرت العمادة ثمانية أدلة تدريبية للطلاب، ما بين تصاميم وعروض وملصقات ومطويات وأدلة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وتسعة ملفات فيديو تعليمية لمهارات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني للطلاب، ومثلها لأعضاء هيئة التدريس باللغة العربية، و خمسة ملفات فيديو باللغة الإنجليزية.

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