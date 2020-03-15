لمواطن سعودي.. متحدث الصحة: شفاء ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، شفاء ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في المملكة.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلي بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة لوزارة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، خلال مؤتمر لعرض أخر مستجدات الوضع الصحي.
وأضاف أن هنالك 100 حالة مصابة بفيروس كورونا لا تزال تتلقى العلاج، مشددًا على ضرورة أن يلتزم كل من قدم من خارج المملكة بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
وأوضح أن هناك توصيات عامة نؤكد عليها منها التقليل من المصافحة وغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات.
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