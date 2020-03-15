علمت «عاجل» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجّهت بمنع الأكل والشًرب، داخل المطاعم والمقاهي. وأضافت المصادر أن التوجيه يشمل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة، ليقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة والتوصيل فقط. وتضمن التوجيه، أن تتابع القطاعات تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون القروية والبلدية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ «عاجل»: منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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