رسميًا.. منع دخول المياه للجوامع والمساجد لمواجهة فيروس كورونا

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمنع دخول مياه الشرب للجوامع والمساجد. جاء ذلك في بيان للوازرة عبر تويتر، أوضحت خلاله، أنه استكمالًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس كورونا، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتًا إلى جميع المساجد والجوامع. اقرأ أيضًا: Advertisements صحة نجران تنفي تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بدء تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين

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