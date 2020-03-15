وزير الصناعة: نعمل على الحد من التبعات الاقتصادية بشأن فيروس كورونا

وزير الصناعة والثروة المعدنية «بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف»، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على الحد من التبعات الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا.
وقال الوزير، عبر تويتر، حرصًا من القيادة على الحد من التبعات الاقتصادية لكورونا، نعمل في منظومة الصناعة والتعدين على عدد من المحفزات.
وأضاف الوزير، نباشر جهودًا مع الصندوق الصناعي وبنك الصادرات ورسوم الجهات التابعة للمنظومة، إضافة إلى عدد من السياسات في جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات.. حمى الله بلادنا من كل مكروه.
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