الحصيني يحدد موعد انتهاء الشتاء فلكيًّا

حدّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، موعد انتهاء الشتاء فلكيًّا، يوم 26 رجب 1441هـ بتعامد الشمس على خط الاستواء.

وقال الحصيني -عبر «تويتر»- إن انتهاء الشتاء فلكيًّا بالموعد المحدد لا يعني انتهاء البرد، حيث يتبقى الموسم المعروف بـ«بياع الخبل عباته» أو موسم «الحميمين».

وأضاف أن موسم الحميمين مدته 26 يومًا، ويبدأ يوم 26 رجب الجاري، وحال انتهاء ذلك الموسم يمكن التخلّي عن الملابس الشتوية.

واستكمل الحصيني، من الممكن أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفضها.

يشار إلى أن موسم «بياع الخبل عباته»، حمل هذه التسمية في شبه الجزيرة العربية، لأن الناس كانوا يبيعون فيه عباءاتهم تزامنًا مع نهاية الشتاء، ثم يفاجؤون بعودة البرد مرة أخرى؛ فأطلقوا هذه التسمية على ذلك الموسم.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى تعرض عدد من المناطق لرياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وأضافت الهيئة، عبر تويتر، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مناطق: الباحة ومكة المكرمة وعسير ونجران وجازان.

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