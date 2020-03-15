تمديد تأشيرات الزيارة للحالات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

قررت المديرية العامة للجوازات، تمديد تأشيرات الزيارة للحالات التي تأثرت بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات ذات الصلة في المملكة للوقاية من فيروس كورونا، مع مراعاة البعد الإنساني لجميع الحالات بناء على التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الشأن.

وبدأت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – فيما عدا الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين؛ ضمن جهود السيطرة على فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد؛ انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن.

وتضمن القرار اعتبار مدة تعليق الرحلات إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

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وتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقًا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين، وتباشر كل من وزارتي الصحة والداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة ترتيب إجراءات قدوم الرغبين بالعودة من المواطنين.

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