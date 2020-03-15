متحدث «حساب المواطن»: البرنامج يواصل حملة «أفصح صح» لضمان دقة بيانات المستفيدين

قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن البرنامج يواصل حملة #أفصح_صح؛ بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق.جاء ذلك في بيان للقحطان، أوضح خلاله، إمكانية دخول المستفيدين على حساباتهم، وتسجيل الدخل كاملًا شاملًا جميع البدلات، بالإضافة إلى دخل التابعين ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة، وذلك عبر الرابط بالضغط هنا.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن -الثلاثاء الماضي- إيداع 2.7 مليار ريال مخصصة دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمال التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

اقرأ أيضا

«حساب المواطن»: شرطان رئيسيان للانتقال للخطوة التالية بعد إرفاق مستندات التسجيل

بالفيديو.. حساب المواطن يوضح آلية حل مشكلات المستفيدين بخدمة «صوتك مسموع»