احترازيًا من كورونا.. الخطوط السعودية تُعلّق جميع رحلاتها الدولية «حتى إشعار آخر»

أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتًا، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأحد 15 مارس 2020م، وحتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناءً على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني كافة الرحلات الدولية كافة لمدة أسبوعين، فيما يستمر تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة في مواعيدها المجدولة دون تغيير.

وتواكب الخطوط السعودية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة والتعليمات الوقائية في هذا الشأن، بالتطبيق الفوري بدءًا من تعليق رحلات جوانزو في الثاني من فبراير الماضي، ثم تعليق الرحلات إلى عددٍ من الوجهات وصولًا إلى التعليق الكامل لجميع الرحلات الدولية اعتبارًا من اليوم، في الوقت الذي ساهمت وتساهم فيه الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وسفارات المملكة في العديد من دول العالم في تنظيم عودة مواطني المملكة من مختلف دول العالم.

كما حرصت الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في تقديم الخدمات للضيوف في مواقع الخدمة وخلال الرحلات كافة، وعمليات الصيانة حيث يجري تعقيم وتنظيف عميق بعد وصول الطائرة.

وتتضمن الإجراءات كذلك تكثيف الرسائل التوعوية للموظفين بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، فحص الملّاحين بعد كل رحلة ومنح إجازة لمدة أسبوعين للملاحين العائدين من الدول التي مُنع السفر لها، وكذلك الموظفين الذين كانوا في إجازة في تلك البلدان، واستخدام وسائل التقنية في عقد اللقاءات الجماعية والاجتماعات في قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

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