حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض للدفعة «28»

أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض بشأن الدفعة رقم «28».
جاء ذلك في بيان للبرنامج قال خلاله، يبدأ حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط بالضغط هنا.
وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن -الثلاثاء الماضي- إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفي معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمال التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
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