أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بإندونيسيا، أنها تباشر حلَّ مشكلة الرحلات الملغاة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى المملكة.
جاء ذلك في بيان للسفارة، أوضحت خلاله، أنها تعمل مع مكتب الخطوط السعودية على إيجاد حل سريع للرحلات التي تم إلغاؤها من جاكرتا إلى المملكة.
وأضافت السفارة، أنها تواصل دورها بناء على توجيهات القيادة الحكيمة ووزير الخارجية على احتواء الموقف والوقوف إلى جانب الموطنين حتى عودتهم إلى أرض الوطن.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. سفارة السعودية في إندونيسيا تعمل على إيجاد حلّ سريع لأزمة الرحلات الملغاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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