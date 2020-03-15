كثفت أمانة منطقة جازان، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة «نايف بن سعيدان»، إجراءاتها الاحترازية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة.
وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية، وإلزام كل العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.
كما ألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحلات التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق، وكثفت أيضًا أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.
من جهة أخرى، نفذت أمانة منطقة جازان، حملة مشتركة مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة، وذلك بمحافظة أبوعريش، ضمن تعزيزات لإجراءات الرقابية والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، واشتملت الحملة التي نفذتها الفرق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كافة العاملين بأهمية التقيد بكافة التدابير الاحترازية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «أمانة جازان» تلزم المولات والمحال التجارية بالتعقيم المستمر لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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