صحة نجران تنفي تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا

نفت «المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران»، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

جاء ذلك في بيان، لـ«صحة جازان»، أوضحت خلاله، عدم صحة المقاطع صوتية على تطبيق «واتساب» بشأن تسجيل إصابات بالفيروس.

وجدد البيان التأكيد على أن الحالات المسجلة يتم إعلانها بشكل رسمي من وزارة الصحة.

ودعت المديرية في بيانها الجميع بأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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