السعودية اليوم / المغرب تسجل عشر حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 28 حالة مؤكدة



الرباط 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 28 حالة مؤكدة منذ بدء تفشي الفيروس.

ولحد الآن سجلت بالمغرب حالة وفاة واحدة، فيما تعافى مصاب واحد من المرض، وارتفع عدد الحالات التي أخضعت للتحاليل، وتم استبعادها إلى 122 حالة.

وإلى يوم أمس بلغ عدد الإصابات بالفيروس 18 حالة إصابة مؤكدة، من ضمنها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة.

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17:06ت م

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