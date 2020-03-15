السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية: حالة المصابين بفيروس "كورونا" مستقرة ومطمئنة



رام الله 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم أن الحالة الصحية للمصابين الـ38 بفيروس "كورونا" مستقرة ومطمئنة ويمارسون حياتهم الطبيعية، وهذا يعود للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن الرعاية الصحية والنفسية والغذائية المتوفرة لهم التي أسهمت بتوفير بيئة نفسية ومناعية حاضنة لهم.

وأضاف ملحم خلال حديثه لبرنامج فلسطين في تصريح له، أن المقبل يبشر بالسيطرة على انتشار الفيروس، خاصة أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية سبقت بها دولا كبرى، وسنخرج من الوباء ونحن أكثر مناعة وقوة بحكم تلك الإجراءات.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت منذ اليوم الأول لتشكيلها مبدأ الحريات والمكاشفة والمصارحة دون تكتم أو تعتيم على أي معلومة، وعندما ظهر الفيروس تعزز هذا المبدأ، ونحن نؤمن أن المكاشفة والوضوح هي العلاج للكثير من الأزمات، لذلك بادرنا لمصارحة المواطنين لأننا نحترمهم ونحترم عقولهم".

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17:05ت م

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