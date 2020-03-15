

الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care, برعاية معالي المحافظ الأستاذ محمد بن طلال النحاس، وذلك بهدف تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عليها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع التساؤلات والتعليقات كافة ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 ليلاً.

ويأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تطلقها المؤسسة لخدمة عملائها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصاً منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الإستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل

// انتهى //

16:53ت م

0108





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التقاعد" تطلق حساب العناية بالعملاء على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.