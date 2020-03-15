السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني



القاهرة 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي يزور مصر حاليًا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن اللقاء تناول تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من قبل مصر، إضافة مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة.

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16:50ت م

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