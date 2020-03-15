السعودية اليوم / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تبادر بتعقيم الأحياء داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للوقاية من فيروس كورونا



بيروت 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

بادرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتعقيم الشوارع والأحياء داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الجمعية في بيان اليوم، أنها قامت بتوزيع الإرشادات والتوجيهات وتعقيم الشوارع والأزقة والأحياء داخل جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية في محاولة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" وتعزيز الإجراءات الوقائية داخل المخيمات وحماية سكانها .

وباشرت جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع فريق الدفاع المدني الفلسطيني، برش وتعقيم شوارع وأحياء وسوق خضار في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية، في إطار الجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس "كورونا" مع ازدياد عدد المصابين في لبنان.

كما قام عناصر الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برش المواد المعقمة في أزقة مخيم مار إلياس قرب بيروت، وداخل المؤسسات والجمعيات العاملة في المخيم لمنع انتشار فيروس "كورونا"، كما يقوم متطوعو الدفاع المدني بجولات ميدانية لتوعية السكان على كيفية الوقاية اليومية.

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16:31ت م

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