السعودية اليوم / الممثل الأعلى الأوروبي يلغي زيارته لأوكرانيا



بروكسل 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

ألغى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى أوكرانيا.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي في بروكسل إنه تم إرجاء الزيارة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأوضح البيان أن بوريل سيزور أوكرانيا في أقرب فرصة وأنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإبلاغه بهذا القرار ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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16:30ت م

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