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شفاء ثالث حالة إصابة بكورونا في المملكة

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شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء ثالث حالة إصابة بكورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تعافي ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-١٩) في المملكة حيث تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس.

وبينت الوزارة أن المتعافي الذي خرج من مجمع الدمام الطبي يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

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