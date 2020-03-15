شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء ثالث حالة إصابة بكورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تعافي ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-١٩) في المملكة حيث تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس.

وبينت الوزارة أن المتعافي الذي خرج من مجمع الدمام الطبي يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.