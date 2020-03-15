- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم يوم أسود في إسبانيا .. كورنا يقتل 100 ويصيب 2000 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يوم أسود في إسبانيا .. كورنا يقتل 100 ويصيب 2000
الحكومة تدرس إغلاق البلاد وإعلان حالة الطوارئ
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت إسبانيا معدلات عالية من الاصابات والوفيات بسبب كورونا اليوم حيث تم الإعلان عن 2000 حالة جديدة و100 وفاة في واحد من أسوأ تطورات الفيروس القاتل في أوروبا.
وتعتزم الحكومة الإسبانية فرض إغلاق على كل سكان البلاد، البالغ عددهم 47 مليون نسمة، ابتداءً من الاثنين المقبل، في إطار حالة طوارئ تستمر 15 يومًا لمكافحة فيروس كورونا.
وبالأمس ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، أن الفحوص أثبتت إصابة بيغونا غوميز زوجة رئيس الوزراء سانتشيز بفيروس كورونا، مضيفًا أن الاثنين بخير.
وإسبانيا هي ثاني أكثر البلدان تضررًا من الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا، حيث سجلت 7753 حالة إصابة حتى اليوم على الرغم من أن السلطات الصحية في مدريد، التي شهدت أعلى عدد من الحالات، أوقفت فحص المصابين بأعراض طفيفة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر يوم أسود في إسبانيا .. كورنا يقتل 100 ويصيب 2000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.