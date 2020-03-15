يوم أسود في إسبانيا .. كورنا يقتل 100 ويصيب 2000

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت إسبانيا معدلات عالية من الاصابات والوفيات بسبب كورونا اليوم حيث تم الإعلان عن 2000 حالة جديدة و100 وفاة في واحد من أسوأ تطورات الفيروس القاتل في أوروبا.

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وتعتزم الحكومة الإسبانية فرض إغلاق على كل سكان البلاد، البالغ عددهم 47 مليون نسمة، ابتداءً من الاثنين المقبل، في إطار حالة طوارئ تستمر 15 يومًا لمكافحة فيروس كورونا.

وبالأمس ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، أن الفحوص أثبتت إصابة بيغونا غوميز زوجة رئيس الوزراء سانتشيز بفيروس كورونا، مضيفًا أن الاثنين بخير.

وإسبانيا هي ثاني أكثر البلدان تضررًا من الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا، حيث سجلت 7753 حالة إصابة حتى اليوم على الرغم من أن السلطات الصحية في مدريد، التي شهدت أعلى عدد من الحالات، أوقفت فحص المصابين بأعراض طفيفة.

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