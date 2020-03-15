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تعليق استقبال الفيصل ونائبه للمواطنين والمقيمين مؤقتًا
تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة تعليق استقبال أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا.
ودعت الإمارة الجميع لاستخدام قنوات التواصل الإلكتروني للاستفادة من خدماتها.
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