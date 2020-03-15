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2020-03-15 تعليق استقبال الفيصل ونائبه للمواطنين والمقيمين مؤقتًا تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة تعليق استقبال أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا. ودعت الإمارة الجميع لاستخدام قنوات التواصل الإلكتروني للاستفادة من خدماتها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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