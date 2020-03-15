بعد تعليق الدراسة 7 نصائح للمعلمين لاستخدام Google Classroom

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

اختار العديد من المدارس حول العالم إغلاق أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا، وقرر العديد من المعلمين استخدام Google Classroom (جوجل كلاس روم) للتدريس عن بُعد، إليكم أهم 5 نصائح لاستخدامه بحسب موقع Tes:

1- Google Classroom :

يُمكنك وضع مواد الدرس والواجبات، وتحميل الملفات ومقاطع الفيديو والصور والروابط على جوجل كلاس روم، ويمكنك أيضًا التحكم فيما إذا كان لدى الطلاب إمكانية التعليق أو النشر أم لا

2- حساب G suit:

قالت شركة جوجل، إن عدد مستخدمي حزمتها من التطبيقات المكتبية (جي سوت) G Suite بلغ أكثر من ملياري مستخدم نشيط قبل نهاية عام 2019، لكن على الأرجح سيزيد عدد المستخدمين هذا العام، حيث إنه لاشتراك المعلمين في Google Classroom يجب أن تقوم المدرسة الموجود فيها المعلم بالاشتراك للحصول على الحساب التعليمي المجاني (G Suite).

أما في حالة إذا كنت معلمًا وتُعطي دروسًا خارج المدرسة، فيمكنك أيضًا الاشتراك باستخدام حسابك الشخصي.

3- إعداد Google classroom:

لحسن الحظ، هناك الكثير من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لمساعدتك في إعداد جوجل كلاس روم، يمكنك الدخول إلى جوجل للتعليم (google for education) من هنا لمساعدتك خطوة بخطوة لإعداد فصلك الدراسي.

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4- Google Stream:

يمكنك الاستفادة من هذه الخاصية، فهي مثل غرف الدردشة، حيث يتيح Google Stream للطلاب نشر التعليقات وطرح الأسئلة.

هناك أيضًا Google Docs أو محرّر مستندات Google، ويشبه مستند Word على الإنترنت، حيث يتيح لك إنشاء ملف لمشاركته مع الآخرين.

5- إنشاء نظام:

يجب عليك كمعلم أن يكون لديك نظام تلتزم به، يقترح بعض المدرسين تنظيم مجلد واحد يوميًا لكل فصل دراسي.

على سبيل المثال: ابدأ كل درس من خلال جلسة Hangout، وبعد ذلك يمكن للطلاب طرح أسئلة على ساحة مشاركات Google Stream، ثم تحميل واجباتهم ونشرها، بذلك يمكنك بسهولة تتبع من قام بعمله ومن لم يفعله.

6- كن واضحًا وواقعيًا في تعليماتك:

أنت بحاجة إلى وضع معايير وسلوكيات معينة، يجب أن تكون التعليقات بخصوص العمل فقط، ويجب عليهم أيضًا قراءة التعليقات السابقة قبل طرح سؤال، من جهة أخرى يجب أن تكون تعليماتك واقعية، على سبيل المثال لن يكون لدى جميع الطلاب طابعات في المنزل، لذا تأكد من أنه يمكن تنفيذ جميع مهامك دون طباعة.

7- ATTACH work here:

استفد بخاصية: ATTACH work here أو أرفق العمل هنا، فهي تمكن الطلاب من تحميل جميع مهامهم دفعة واحدة، ويمكنك من خلالها معرفة من أكمل العمل، وتُحسب الدرجات على هذا الأساس.

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