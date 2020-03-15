شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق اليوم عند 28.70 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-15 سهم أرامكو يغلق اليوم عند 28.70 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أغلق سهم أرامكو اليوم عند 28.70 ريال متراجعا بقيمة 0.30 ريال أو ما يعادل 1.03% من قيمته.

وكان الإغلاق السابق لسهم ارامكو أمس عند 29 ريال وتم التداول اليوم عند 28.95 ووصل السعر الأعلى إلى 29.75 فيما انخفض

السعر الأدنى إلى 28.55 ريال.

وبلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو 12,781 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,242 وبلغت الكمية المتداولة 15,877,147

سهما بقيمة 459,822,580.35 ريال. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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