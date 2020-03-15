توضيح #عاجل من حساب المواطن بشأن حملة “أفصح صح”

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن البرنامج يواصل حملة “أفصح صح” وذلك بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق.

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وأضاف القحطاني أنه يمكن للمستفيدين الدخول على حسابهم وتسجيل الدخل كاملًا شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة وذلك عبر الرابط http://ca.gov.sa .

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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