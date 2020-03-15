، "أمانة مكة": إضاءات الشوارع اختيرت بأعلى المواصفات والمقاييس ،

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وقّعت أمانة العاصمة المقدسة والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، اتفاقية تعاون لبدء أعمال المرحلة الأولى من عملية استبدال فوانيس الإنارة بشوارع العاصمة المقدسة.
ولفت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المكلف المهندس رائد سمرقندي، إلى أن الشركة تستند في شدة الإضاءة المستبدلة LED للمواصفة العالمية القياسية 2010 CIE115 والمواصفة السعودية القياسية 2019 SASO2977 الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والقياس والجودة.
وأوضح "سمرقندي" ردًّا على تقرير "الخليج 365" بعنوان "إضاءة أنوار ليد تخذل الأهالي بمخطط 7 بالشرائع"، أنه بناء على توجيه كريم يُلزم جميع الجهات الحكومية بالتعاقد حصريًّا مع الشركة الوطنية لخدمة كفاءة الطاقة، لإعادة تأهيل المباني والمرافق العامة لترشيد استهلاك الطاقة ومن ضمنها إنارة الشوارع تم توقيع الاتفاقية.
وأضاف أنه فيما يخص تفاوت درجات اللون؛ فإنه تم اختيار درجة حرارة اللون 3000K التي تقارب درجة لون الفوانيس القائمة حاليًا.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت في تقريرها سوء الإنارة التي ركبت في عدد من شوارع مخططات 7 بالشرائع؛ مما جعل عددًا من المنازل تستخدم إضاءة منازلهم للإنارة بسبب ضعفها، وعدم قوتها في الإنارة كسابقتها من الفوانيس التي كانت موجودة سابقًا.أمانة العاصمة المقدسة استبدال فوانيس الإنارة
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 12:38 PM
"سمرقندي": تم اختيار درجة حرارة لون تُقارب الفوانيس القائمة حاليًا
وقّعت أمانة العاصمة المقدسة والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، اتفاقية تعاون لبدء أعمال المرحلة الأولى من عملية استبدال فوانيس الإنارة بشوارع العاصمة المقدسة.
ولفت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المكلف المهندس رائد سمرقندي، إلى أن الشركة تستند في شدة الإضاءة المستبدلة LED للمواصفة العالمية القياسية 2010 CIE115 والمواصفة السعودية القياسية 2019 SASO2977 الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والقياس والجودة.
وأوضح "سمرقندي" ردًّا على تقرير "الخليج 365" بعنوان "إضاءة أنوار ليد تخذل الأهالي بمخطط 7 بالشرائع"، أنه بناء على توجيه كريم يُلزم جميع الجهات الحكومية بالتعاقد حصريًّا مع الشركة الوطنية لخدمة كفاءة الطاقة، لإعادة تأهيل المباني والمرافق العامة لترشيد استهلاك الطاقة ومن ضمنها إنارة الشوارع تم توقيع الاتفاقية.
وأضاف أنه فيما يخص تفاوت درجات اللون؛ فإنه تم اختيار درجة حرارة اللون 3000K التي تقارب درجة لون الفوانيس القائمة حاليًا.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت في تقريرها سوء الإنارة التي ركبت في عدد من شوارع مخططات 7 بالشرائع؛ مما جعل عددًا من المنازل تستخدم إضاءة منازلهم للإنارة بسبب ضعفها، وعدم قوتها في الإنارة كسابقتها من الفوانيس التي كانت موجودة سابقًا.
، "أمانة مكة": إضاءات الشوارع اختيرت بأعلى المواصفات والمقاييس ،
المصدر : الخليج 365
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