السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنفذ عدد من الإجراءات الوقاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا



عرعر 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

وجه معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري بالبدء بعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس

وبينت الجامعة أن التوجيه يشمل السماح بعدم الحضور لمن لا تدعوا حاجة العمل إلى تواجده بمقر عمله مع التعهد عليه بأن يكون على تواصل يومي برئيسه المباشر والحضور لمقر العمل في حال استدعائه، إضافةً إلى تحديد ساعات العمل اليومي وفق احتياج العمل من قبل العميد أو مدير الإدارة، ويتم عمل جدول لتوزيع العمل وفق متطلبات العمل والتأكد من وضع الخطط المناسبة لاستمرار العمل بكفاءة في جميع فروع الجامعة .

// انتهى //

12:53ت م

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عرعر 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسوجه معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري بالبدء بعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد اعتباراً اليوم ولمدة أسبوعين، وذلك بالسماح لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين بعدم الحضور لمن يستطيع القيام بعمله من المنزل عن طريق شبكة الانترنت.وبينت الجامعة أن التوجيه يشمل السماح بعدم الحضور لمن لا تدعوا حاجة العمل إلى تواجده بمقر عمله مع التعهد عليه بأن يكون على تواصل يومي برئيسه المباشر والحضور لمقر العمل في حال استدعائه، إضافةً إلى تحديد ساعات العمل اليومي وفق احتياج العمل من قبل العميد أو مدير الإدارة، ويتم عمل جدول لتوزيع العمل وفق متطلبات العمل والتأكد من وضع الخطط المناسبة لاستمرار العمل بكفاءة في جميع فروع الجامعة .// انتهى //12:53ت م0048

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