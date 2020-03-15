السعودية اليوم / رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه: تعليق المسابقات الرياضية من مبدأ السلامة أولًا ودرء الأخطار عن الرياضيين



الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم بن محمد القناص عن تقديره العميق وامتنانه للاهتمام الذي يجده قطاع

وأكد القناص أن قرار تعليق الرياضة من مسابقات وغيره من الأنشطة

وثمن القناص الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة ممثلة بوزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة في متابعة انتشار الفيروس والرسائل التوعوية المكثفة والقرارات المنسجمة مع خطة التعامل مع الوضع الراهن، مهيبًا بالجميع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة من الدولة وتطبيق تعليمات الوقاية، داعيًا الله بأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

// انتهى //

12:45ت م

0046



الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسعبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم بن محمد القناص عن تقديره العميق وامتنانه للاهتمام الذي يجده قطاع الرياضة من ولاة الأمر - أيدهم الله - ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، التي تولي سلامة جميع الرياضيين من جماهير ولاعبين ومدربين وإداريين اهتمامًا كبيراً انطلاقًا من التعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة المعنية لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وأكد القناص أن قرار تعليق الرياضة من مسابقات وغيره من الأنشطة الرياضية الذي أصدره وزير الرياضة دخل حيز التنفيذ، ويأتي حرصًا على سلامة الرياضيين جميعًا والسعي لسلامتهم ودرء الأخطار الصحية عنهم، وهذا الأمر وجد رضى اللاعبين وأولياء أمورهم وامتنانهم وقبولهم، وكذلك المدربون والإداريون الذين بادروا بالاتصال وتثمين هذا القرار الذي يحمي الجميع من هذا الفيروس.وثمن القناص الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة ممثلة بوزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة في متابعة انتشار الفيروس والرسائل التوعوية المكثفة والقرارات المنسجمة مع خطة التعامل مع الوضع الراهن، مهيبًا بالجميع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة من الدولة وتطبيق تعليمات الوقاية، داعيًا الله بأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.// انتهى //12:45ت م0046

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