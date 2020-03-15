

كولومبو 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا اليوم :إنه قد فرض حظر التجمعات العامة والخاصة، وفرض إجراءات حجر صحي في محاولة لوقف تفشي فيروس

وأعلنت حكومة سريلانكا غدًا الاثنين عطلة عامة في إطار إجراءات الحجر الصحي المستمرة. ويشار إلى أن سريلانكا سجلت عشر حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من مئة حالة في المستشفى لأشخاص يعانون من أعراض.

وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة ومسؤولي الصحة قد يأمرون المرضى الذين لديهم أعراض بالتوجه للمستشفى أو البقاء في عزل منزلي، مشيرًا إلى أنه يقبض على من لا يفعلون ذلك.

// انتهى //

12:26ت م

0044



كولومبو 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسقال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا اليوم :إنه قد فرض حظر التجمعات العامة والخاصة، وفرض إجراءات حجر صحي في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا وأعلنت حكومة سريلانكا غدًا الاثنين عطلة عامة في إطار إجراءات الحجر الصحي المستمرة. ويشار إلى أن سريلانكا سجلت عشر حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من مئة حالة في المستشفى لأشخاص يعانون من أعراض.وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة ومسؤولي الصحة قد يأمرون المرضى الذين لديهم أعراض بالتوجه للمستشفى أو البقاء في عزل منزلي، مشيرًا إلى أنه يقبض على من لا يفعلون ذلك.// انتهى //12:26ت م0044

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سريلانكا تحظر التجمعات وتعلن غدًا عطلة للسيطرة على فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.