السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة فايروس كورونا



جيزان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان في إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة

وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كافة العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.

كما ألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحلات التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق وكثفت أيضا أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.

من جهة أخرى نفذت أمانة منطقة جازان‬، حملة مشتركة مع فرع الهيئة العامة⁧‫ للغذاء والدواء‬ بالمنطقة، وذلك بمحافظة أبوعريش ضمن تعزيزالإجراءات الرقابية والتدابير الإحترازية للوقاية من ‫فايروس كورونا واشتملت الحملة التي نفذتها الفرق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كافة العاملين بأهمية التقيد بكافة التدابير الاحترازية.

// انتهى //

12:05ت م

0042



جيزان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسكثفت أمانة منطقة جازان، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان في إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا والفايروس المسبب للمرض بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة .وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كافة العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.كما ألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحلات التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق وكثفت أيضا أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.من جهة أخرى نفذت أمانة منطقة جازان‬، حملة مشتركة مع فرع الهيئة العامة⁧‫ للغذاء والدواء‬ بالمنطقة، وذلك بمحافظة أبوعريش ضمن تعزيزالإجراءات الرقابية والتدابير الإحترازية للوقاية من ‫فايروس كورونا واشتملت الحملة التي نفذتها الفرق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كافة العاملين بأهمية التقيد بكافة التدابير الاحترازية.// انتهى //12:05ت م0042

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