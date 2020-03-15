السعودية اليوم / الأردن تسجل ست إصابات بفيروس كورونا



عمّان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

سجلت الحكومة الأردنية اليوم ست إصابات بفيروس

وأوضح وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الحالة الأولى لمواطن أردني قادم من بريطانيا يوم ثمانية من مارس، والحالة الثانية لسائح فرنسي وثلاثة مرافقين له، والحالة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت الأردن بعد إقامتها ليومين في البلاد وكانت قادمة من مصر.

// انتهى //

12:01ت م

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عمّان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسسجلت الحكومة الأردنية اليوم ست إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأوضح وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الحالة الأولى لمواطن أردني قادم من بريطانيا يوم ثمانية من مارس، والحالة الثانية لسائح فرنسي وثلاثة مرافقين له، والحالة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت الأردن بعد إقامتها ليومين في البلاد وكانت قادمة من مصر.// انتهى //12:01ت م0039

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