السعودية اليوم / إغلاق الجامعات والكليات والمدارس السودانية لمدة شهر



الخرطوم 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة السودانية اليوم إغلاق الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة شهر، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح في تصريح صحفي: إن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا طارئًا مصغرًا، وبناءً عليه أصدر قرارًا بإغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية بجميع المراحل لمدة شهر.

// انتهى //

11:04ت م

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الخرطوم 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة السودانية اليوم إغلاق الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة شهر، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح في تصريح صحفي: إن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا طارئًا مصغرًا، وبناءً عليه أصدر قرارًا بإغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية بجميع المراحل لمدة شهر.// انتهى //11:04ت م0027

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