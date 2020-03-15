السعودية اليوم / مرور نجران وفرع هيئة الأمر بالمعروف يناقشان سبل تعزيز التعاون



نجران 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

ناقش مدير إدارة مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، بمقر الإدارة أمس، مع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سعيد بن مشبب القحطاني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين.

وجرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار تفعيل دور المشاركة بين الجهات الحكومية المختلفة، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين وتعزيزها فيما يخدم الصالح العام.

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11:03ت م

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