شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات : بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجوازات السعودية، عن بدء سريان قرار تعليق الرحلات الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ولمدة أسبوعين، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات : بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.