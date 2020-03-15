الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وأوضح وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الحالة الأولى لمواطن أردني قادم من بريطانيا يوم 8 من مارس، والحالة الثانية لسائح فرنسي وثلاثة مرافقين له، والحالة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت الأردن بعد إقامتها ليومين في البلاد وكانت قادمة من مصر.

وأعلنت وزارة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، أن كورونا بات وباءً عالمياً، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقبل يومين، أوضحت المنظمة أن إيران وأوروبا باتت “بؤرة” كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

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