اخبار السعوديه

حساب المواطن يوضح موقف الزوجة والتابعين حال توقف حساب الزوج

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح موقف الزوجة والتابعين حال توقف حساب الزوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-15

حساب متابعات الخليج 365 يوضح موقف الزوجة والتابعين حال توقف حساب الزوج

حدد حالات معينة لتسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه بإمكان المرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، وكذلك إضافة أبنائها كتابعين في حالات معينة والتي قد تتسبب في توقف حساب الزوج كمستفيد رئيس.

Advertisements

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيدة وجهت سؤالا مفاده: “إذا الزوج توقف حسابه كيف الزوجة تسجل والتابعون يسجلون؟!!

ورد حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلاً بك، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

وكان حساب متابعات الخليج 365، قد أودع في وقت سابق، 2.7 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر مارس، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح مجموع ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال؛ منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

تابعنا على 9047035e22.jpg تواصل معنا على8dddac7222.jpg
7e349a1d4f.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح موقف الزوجة والتابعين حال توقف حساب الزوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا