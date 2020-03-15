حساب المواطن يوضح موقف الزوجة والتابعين حال توقف حساب الزوج

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه بإمكان المرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، وكذلك إضافة أبنائها كتابعين في حالات معينة والتي قد تتسبب في توقف حساب الزوج كمستفيد رئيس.

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جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيدة وجهت سؤالا مفاده: “إذا الزوج توقف حسابه كيف الزوجة تسجل والتابعون يسجلون؟!!

ورد حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلاً بك، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

وكان حساب متابعات الخليج 365، قد أودع في وقت سابق، 2.7 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر مارس، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح مجموع ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال؛ منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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