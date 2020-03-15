فيديو.. قرار إغلاق المواقع الترفيهية بالمملكة يدخل حيز التنفيذ

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية ابتداء من اليوم الأحد إغلاق الألعاب والمواقع الترفيهية داخل المجمعات وخارجها وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وذلك ي إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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يأتي ذلك امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، أن كورونا بات وباءً عالمياً، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقبل يومين، أوضحت المنظمة أن إيران وأوروبا باتت “بؤرة” كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

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