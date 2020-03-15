- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. قرار إغلاق المواقع الترفيهية بالمملكة يدخل حيز التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. قرار إغلاق المواقع الترفيهية بالمملكة يدخل حيز التنفيذ
للحد من انتشار فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية ابتداء من اليوم الأحد إغلاق الألعاب والمواقع الترفيهية داخل المجمعات وخارجها وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وذلك ي إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، أن كورونا بات وباءً عالمياً، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقبل يومين، أوضحت المنظمة أن إيران وأوروبا باتت “بؤرة” كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قرار إغلاق المواقع الترفيهية بالمملكة يدخل حيز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.